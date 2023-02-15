İslahiye'de arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarının bittiğini söyleyen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, buradaki ekipleri Maraş ve Hatay'a göndermeye başladıklarını belirtti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Ekinci, "İslahiye ilçesindeki vatandaşlarımızın problemlerini giderme çabası içerisindeyiz. Halen hasar tespitlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 200 apartman enkaz haline gelmiş durumdaydı. Bunların arama tarama faaliyetlerini tamamen bitirdik. 2 bine yakın kişi arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Ekiplerimizi peyderpey Kahramanmaraş ve Hatay'a göndermeye gayret ediyoruz."
1368 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlçede şu ana kadar 1368 kişinin hayatını kaybettiğini, 1500 civarında yaralının bulunduğunu ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:
"Hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra cenaze beklemiyoruz. Sağlık hizmetlerimizde bir aksaklığımız yok. Eczane ve gıda ihtiyacımız yok. AFAD ve TOKİ tarafından planlanan konteynerlerin gelmesinde fayda var. Bir taraftan geliyor ancak ne kadar gelirse o kadar faydası var. Konteyner ihtiyacımız oluşabilir. Bunları giderirsek çok daha sağlıklı sonuca ulaşırız diye düşünüyorum."
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