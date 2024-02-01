Diyarbakır’da asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 9 tutuklama

Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:38

Güncelleme: 01.02.2024 - 16:38

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ocak ayında gerçekleştirilen 101 operasyonda 119 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 29 bin 616 litre akaryakıt, 42 bin 890 paket sigara, 95 bin 560 dal makaron, 42 adet elektronik sigara, 66 kilo tütün, 243 şişe alkollü içki, 28 kilo çay, 1 adet tarihi eser obje, 268 adet kaçak cep telefonu, 65 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 21 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet av tüfeği, 20 adet şarjör, 976 adet fişek ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9’u ise tutuklandı.