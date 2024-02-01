Diyarbakır’da asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 9 tutuklama
Diyarbakır’da ocak ayında 101 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilerek işlem yapılan 119 şüpheliden 9’u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ocak ayında gerçekleştirilen 101 operasyonda 119 şüpheliye işlem yapıldı.
Operasyonlarda; 29 bin 616 litre akaryakıt, 42 bin 890 paket sigara, 95 bin 560 dal makaron, 42 adet elektronik sigara, 66 kilo tütün, 243 şişe alkollü içki, 28 kilo çay, 1 adet tarihi eser obje, 268 adet kaçak cep telefonu, 65 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 21 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet av tüfeği, 20 adet şarjör, 976 adet fişek ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüphelilerden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9’u ise tutuklandı.
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