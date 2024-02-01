İstanbul merkezli 7 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

İstanbul merkezli 7 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:32
İstanbul merkezli 7 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçunun işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul genelinde yapılan çalışmalarda, farklı illerde de şüphelilerin bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli Kocaeli, Manisa, Bolu, Kayseri, Afyon ve Konya olmak üzere 7 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bin 313 sikke, 93 farklı form ve biçimlere sahip taştan yapılmış çeşitli keski ve delgi aletleri, 39 çeşitli form ve ebatlarda metal obje, 8 yüzük, 5 ok ucu, 1 ahşap tavan göbeği ve 1 dedektör ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


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