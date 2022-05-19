Diyarbakır'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu Şule T.'nin evine giden Erkan T., genç kadını bıçaklayarak öldürdü.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki bir çocuk annesi Şule T. eşi Erkan T. ile bir süre boşanma aşamasında olduğu için anne evine geldi.
Kayınvalidesi evde yokken Erkan T. kapıyı çalarak konuşmak için içeri girdi. Aralarında çıkan tartışma sonrası Erkan T.’nin mutfakta aldığı bıçakla eşi Şule T.’yi yaraladı. Evden kaçan Şule T.'nin bağrışmaları duyan komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen bir çocuk annesi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken iddiaya göre kaçan Erkan T.’nin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Şule T.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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