Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:15

Melekbaba Mahallesi İmbik Sokak'ta ikamet eden Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Ö.Ş, babasını tabancayla başından vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Ş'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi. Ö.Ş. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.