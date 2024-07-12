Diyarbakır'da çaya giren kuzenler Enes ve Mehmet boğuldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde serinlemek için çaya giren amca çocukları Enes (9) ve Mehmet Hüseyin Oruç (14), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:16
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Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde, akşam saatlerinde serinlemek için mahalledeki Ambar Çayı'na giren amca çocukları Enes ve Mehmet Hüseyin Oruç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

KURTARILAMADILAR

Çevredekiler, durumu fark edip çocukları sudan çıkararak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enes ve Mehmet Hüseyin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuzenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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