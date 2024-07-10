Atamalarda dikkat çeken isim: AKP'li vali Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı?

Daha önce AKP’den belediye başkanlığı görevini yürüten Murat Zoroğlu’nun Diyarbakır’a vali olarak atanması üzerine CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Zorluoğlu'nun Diyarbakır Valisi olarak atanması umarım olası bir ‘kayyum atamasının’ ön hazırlığı değildir” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:28
Atamalarda dikkat çeken isim: AKP'li vali Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı?
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Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda aralarında Diyarbakır’ın da olduğu 5 ile yeni vali atandı. 

Diyarbakır Valiliği’ne atanan Murat Zorluoğlu, önceki dönemde AKP’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Zoroğlu aynı zamanda 2017 yılında Van Belediyesi’ne kayyum olarak atanmıştı. 

CHP’nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Zoroğlu’nu kutlayan bir mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

“Daha önce Van Valisi ve Kayyumu olan, 2019-2024 yılları arasında da Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilerek Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Diyarbakır Valisi olarak atandı. 

Sivil toplumla, meslek örgütleriyle ve kentin dinamikleriyle yürütmesi gereken görevinde kendisine Diyarbakır Valisi olarak başarılar diliyorum.

Vali, Kayyum ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış Sayın Murat Zorluoğlu'nun Diyarbakır Valisi olarak atanması umarım olası bir ‘kayyum atamasının’ ön hazırlığı değildir.”


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