Diyarbakır'da ceza isyanı: Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde trafik polislerinin sepetli elektrikli bisiklete ceza yazmasını kabullenemeyen atık kağıt toplayıcısı, kağıt yükü bulunan sepetli bisikletini cadde ortasında ateşe vererek yaktı.

İHA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 16:45
Diyarbakır'da ceza isyanı: Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
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Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışan şahıs, trafik polislerinin uygulamasına takıldı. Burada polis ekiplerinin aracına yazdığı ceza tutarını kabullenemeyen şahıs, sepetli elektrikli bisikletini caddenin ortasında ateşe vererek tepki gösterdi.

Yanan sepetli elektrikli bisiklete polis ekipleri yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Alevler kontrol altına alınamayınca polis ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü.

Küle dönen sepetli elektrikli bisiklet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.


Esnaf

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