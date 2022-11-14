Diyarbakır'da çocuğa silahlı saldırı: 10 yaşındaki Ramazan'ın durumu ağır

14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:38

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti.

Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.