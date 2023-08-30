Diyarbakır'da dehşet: Evinde otururken başından vuruldu!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 08:23

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:38

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde gece saatlerinde, seyir halinde olan bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı.

KAPININ PENCERESİNİ DELDİ

Müstakil evlerinde oturan Sultan O.'nun başına, kapının penceresini delerek giren 2 kurşundan biri isabet etti.

Sultan O. kanlar içinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sultan O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.