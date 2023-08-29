Sultanbeyli’de borç kavgası: Aracını kurşunlayıp darbettiler

Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:13

Güncelleme: 29.08.2023 - 07:13

Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde, saat 23.30 sıralarında alacak verecek meselesi nedeniyle A.T.'nin kullandığı 34 AT 6262 plakalı otomobilin önünü kesen grup, pompalı tüfekle otomobile ateş etti.

ARAÇTAN İNDİRİP DARBETTİLER

Beyzbol sopaları ile otomobilin camları kıran grup, otomobilden indirdikleri A.T.'yi darbetti. A.T.nin saldırıya uğradığını gören çevredekiler gruba tepki gösterdi.

O anları fırsat bilen A.T. ise sivil bir araca sığınarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilin çevresini şeritlerle çeviren olay yeri inceleme ekipleri detaylı incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırıya uğrayan ve bu sırada darp sonucu yaralandığı öğrenilen A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.