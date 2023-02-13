Diyarbakır'da depremlerde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Diyarbakır'da depremin 8'inci gününde 4 noktada enkaz çalışmaları tamamlanırken, 3 noktada arama, tarama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehirde deprem sonucu 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:52
Diyarbakır'da depremlerde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 8'nci gününde, Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Depremlerde Diyarbakır'da görev yapan sağlık çalışanlarından Karan Akcan, Erkan Acar, Hebun Akgül, Abbas Erkul, Fatma İpek, Şeyhmus Elbat ve Vedat Birel enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 

"SABIR DİLİYORUM"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Acımız büyük. Depremde kaybettiklerimiz, biz onları hep güler yüzleri ve insanlara yardım etme gönülleriyle hatırlayacağız. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sağlık camiamız olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.


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