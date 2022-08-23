Diyarbakır'da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu

23 Ağustos 2022 Salı, 09:14

Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’nden geçen Dicle Nehri’ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.