Diyarbakır'da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.’yi bulmak için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 09:14
Diyarbakır'da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu
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Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’nden geçen Dicle Nehri’ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.


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