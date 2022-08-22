Mersin'de acı olay: Dereye düşen çocuk öldü

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:15

Erdemli ilçesinde Kayacı Vadisi'nde, akşam saatlerinde ailesiyle piknik yapmak için vadiye giden Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal, iddiaya göre dereye düşen terliğini almak isterken suya düştü. Akıntıya kapılan Jamal, kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, arama çalışması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıç polis istedi. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, birkaç saatlik çalışma sonucunda Jamal'ın cesedini, su altındaki kayalıklara sıkışmış şekilde buldu.

CESET, ÇIKARILAMADI

Kayalıklara sıkışan ceset, gece saatlerine kadar çıkarılamadı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Sabah günün ilk ışıklarıyla cesedin çıkarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.