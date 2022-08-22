Mersin'de acı olay: Dereye düşen çocuk öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle piknik yaparken dereye düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, su altındaki kayalıklara sıkışmış halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni, tüm çalışmalara rağmen kayalıklardan çıkartılamadı.
Erdemli ilçesinde Kayacı Vadisi'nde, akşam saatlerinde ailesiyle piknik yapmak için vadiye giden Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal, iddiaya göre dereye düşen terliğini almak isterken suya düştü. Akıntıya kapılan Jamal, kısa sürede gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, arama çalışması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıç polis istedi. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, birkaç saatlik çalışma sonucunda Jamal'ın cesedini, su altındaki kayalıklara sıkışmış şekilde buldu.
CESET, ÇIKARILAMADI
Kayalıklara sıkışan ceset, gece saatlerine kadar çıkarılamadı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Sabah günün ilk ışıklarıyla cesedin çıkarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!