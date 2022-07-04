Diyarbakır'da ekili tarlada çıkan yangın kısa sürede yayıldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:36

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik ve Tosunlu mahalleleri arasında bulunan buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, jandarma ve mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 105 dönümü buğday, 115 dönümü de arpa ekili 220 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı