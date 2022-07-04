Diyarbakır'da ekili tarlada çıkan yangın kısa sürede yayıldı
Diyarbakır’da 220 dönüm buğday ve arpa ekili tarla, çıkan yangında zarar gördü.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik ve Tosunlu mahalleleri arasında bulunan buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, jandarma ve mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 105 dönümü buğday, 115 dönümü de arpa ekili 220 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı
Video Haberler
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Metroda 'alkol' kavgası
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Yunanistan’da 53 noktada orman yangını
- Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi karşıya geçti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Çekiçli adam dehşeti kamerada: Ortalık savaş alanı
- Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
- Saldırıdan denize atlayarak kurtuldular
- Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Demirören'e tarih verdi
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trafik ışıklarında yeni dönem