Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:21
Antalya'da orman yangını!
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Antalya Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor. 

 


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