Edirne'de çıkan orman yangını, 4 saatin sonunda kontrol altına alındı

Edirne'de çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:18
Edirne'de çıkan orman yangını, 4 saatin sonunda kontrol altına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbarla bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Korudağ'da konuşlu 1 helikopter de yangına havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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