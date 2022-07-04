Edirne'de çıkan orman yangını, 4 saatin sonunda kontrol altına alındı
Edirne'de çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbarla bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Korudağ'da konuşlu 1 helikopter de yangına
havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol
altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının
çıkış nedeni araştırılıyor.
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