Yunanistan'da 53 noktada orman yangını: 4 köy tahliye edildi!
Yunanistan’da önceki gün 53 ayrı noktada çıkan orman yangınları, nedeniyle 4 köyün tahliye edildiği bildirildi. Ülkenin İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Rafaella Tzima, "Tüm Yunanistan şu an yüksek risk altında" ifadelerini kullandı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle yangınlar da artmaya başladı. 3 Temmuz Pazar günü, Yunanistan’da 53 noktada yangın çıktı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Rafaella Tzima, yüksek sıcaklıkların, şiddetli rüzgarların ve kuru hava koşullarının yangınları tetiklediğini söyledi.
Vatandaşların şüpheli her durumda 199 itfaiye veya 112 acil durum hattını aramasının önemine değinen Tzima, “Bugün, yangın sezonunun ilk zor günüydü. Tüm Yunanistan şu an yüksek risk altında. Bu nedenle milli parklara ve ormanlara girişleri bir süre kısıtlamamız gerekebilir” dedi.
MORA’DA 4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Mora Yarımadası’nda 2 helikopter ile 200’e yakın itfaiyeci, çok sayıda belediye çalışanı ve gönüllü dün öğleden sonra başlayan orman yangınlarına müdahale etmek için gece boyunca aralıksız çalıştı.
Achaia bölgesinin doğusundaki Portes Köyü yakınlarında başlayan orman yangını, güçlü rüzgarın da etkisiyle güneydeki Ileia’ya ya kadar sıçradı.
Karagianeika ve Dalaboureika yerleşim yerleri de dahil olmak üzere 4 köy tahliye edildi. Portes Köyü’ndeki şüpheli yangının araştırılması için soruşturma ekibi kuruldu. Yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
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