Diyarbakır'da elektrik trafosunda patlama

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'da elektrik trafosunda patlama
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DHA / İHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 23:18

İlçenin kırsal Doluçanak Mahallesi’nde elektrik direğinde bulunan Dicle Elektrik’e ait trafo, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Enerji şirketi ekipleri tarafından trafoda onarım çalışması başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayda yaralanan olmazken, patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #elektrik direği #elektrik #trafo

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