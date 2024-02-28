Diyarbakır'da feci kaza... 3'ü ağır 8 yaralı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:56

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:57

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.