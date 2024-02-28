Diyarbakır'da feci kaza... 3'ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile kapalı kasa minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:56
Abone Ol google-news

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cahit A. idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.


kaza haberleri Minibüs haberleri Yenişehir Mahallesi haberleri yolcu minibüsü haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Ciddi kazalar tarafsız uzman kurula, bizde ise savcılığa

Ciddi kazalar tarafsız uzman kurula, bizde ise savcılığa
Feci kaza... Arızalanan araca TIR çarptı: 1 ölü!

Feci kaza... Arızalanan araca TIR çarptı: 1 ölü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti
TFF’nin yeni atadığı MHK’nın VAR’dan sorumlu başkanı Cem Satman kimdir?

TFF’nin yeni atadığı MHK’nın VAR’dan sorumlu başkanı Cem Satman kimdir?
Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...
Denizanası tedirgin etti

Denizanası tedirgin etti
Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'

Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'
Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika... Çanakkale Biga'da bir deprem daha!

Son dakika... Çanakkale Biga'da bir deprem daha!
Spor yazarları Ankaragücü – Fenerbahçe maçını yorumladı: ‘Transferde yanlış hamleler yapıldığı ortaya çıktı’

Spor yazarları Ankaragücü – Fenerbahçe maçını yorumladı: ‘Transferde yanlış hamleler yapıldığı ortaya çıktı’