Feci kaza... Arızalanan araca TIR çarptı: 1 ölü!

Manisa’nın Kula ilçesinde karayolunda seyir halindeyken arızalanan otomobili tamir etmeye çalışan 3 gençten biri, aynı yönde seyir halinde olan tırın çarpması sonucu otomobil ile tır arasında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 08:48
Feci kaza... Arızalanan araca TIR çarptı: 1 ölü!
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İzmir-Ankara D-300 Karayolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında saat 22.15 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki 49 AAN 570 plakalı otomobil arızalanması sebebiyle Esenyazı Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde durdu. Araç sürücüsü Yunus Yükselten ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten arızalanan aracı tamir etmek istediği esnad, aynı yönde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 EKS 98 plakalı TIR, arızalanan araca çarptı.

Feci kaza sonucu araç sürücüsü Yunus Yükselten ve yolcu Emre Yükselten kazayı yara almadan atlatırken, TIR ile otomobil arasında sıkışan ve otomobilden yaklaşık 10 metre öteye fırlayan Ömer Faruk Yükselten (28), feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, Ömer Faruk Yükselten'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI!

Öte yandan kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenilen TIR sürücüsü A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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