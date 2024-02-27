Diyarbakır’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:40

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:40

Çermik-Siverek yolunun 20. kilometresinde dün sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 02 HT 657 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen diğer otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan İshak Çiçek ve 3 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen İshak Çiçek, hayatını kaybetti. Çiçek’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.