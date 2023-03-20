Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Diyarbakır'da fuhuş yaptıran çeteye yönelik bazı masaj salonlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Huzur Alan Projesi' kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, lüks plazalardaki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığının belirlenmesi üzerine 'Kıskaç' adıyla düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınan M.E., E.Ö., V.B., B.Y., B.A., Z.B. ve M.V.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.Ö., V.B., B.Y. ve B.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da fuhuş yaptıran çeteye yönelik bazı masaj salonlarına düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda, ruhsatsız silahlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmiş, bulunan cep telefonları ve bilgisayarlara el konulmuştu. Söz konusu masaj salonları mühürlenerek, kapatılmış, salonları işletenlere idari para cezası uygulanmıştı.
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