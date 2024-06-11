Diyarbakır’da 'Gülle' operasyonu: 10 tutuklama

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:38

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:38

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye sırasında yasadışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti.

Polisler, 2 aylık fiziki takiple 16 şüphelinin internet kafe görünümlü iş yerlerini kullandıklarını belirledi. Şüphelilerin, bahis oynamak isteyen kişileri referansla içeri aldıkları ve kapılarını sürekli kilitli tutarak polis baskınına karşı önlem aldıkları ortaya çıktı.

Belirlenen 16 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Şebekenin yasadışı bahis oynattığı hesaplarda 100 milyon 220 bin TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.