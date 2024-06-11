FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:42
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 kişi yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin terör örgütü içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi sözde ünvanlarla faaliyet yürüttükleri, örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.


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