Diyarbakır’da Halk Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 70 lira

Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:20

Güncelleme: 30.08.2024 - 00:20

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kent halkına ucuz, sağlıklı, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla açtığı Halk Lokantası hizmete başladı.

Pazar günü hariç her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Halk Lokantasında 4 çeşit yemek 70 TL’ye servis edilecek.

Özellikle dar gelirli ve öğrencilerin ilgi göstermesinin beklendiğ Halk Lokantası'nda, günde bin kişiye hizmet verecek.

Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı’nda kurulan Halk Lokantasının açılışına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Adalet Kaya, Kayapınar ve Yenişehir ilçe belediye eş başkanları ve yurttaşlar katıldı.