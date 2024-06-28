Diyarbakır'da havuza girmek isteyen kadınlara tehdit: 'Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz'

Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:11

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:12

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde 7 bloklu lüks bir sitenin havuzunda yaşandı. İddiaya göre, kadınların havuza girmesini engellemek isteyen bir grup, ellerinde baltalarla havuzu bastı.

Grup, "Havuzu kapattıracağız, çimento dökeceğiz" diyerek şezlongları kırıp havuza attı.

"AĞABABALARINIZI ÖLDÜRMÜŞÜZ"

Tartışma büyürken ismi öğrenilemeyen bir şahıs, "Hele hanginizin gücü bize yetiyor. Sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil. Siz kiminle konuşuyorsunuz. Havuzu kapattıracağız, çimento dökeceğiz" diyerek site sakinlerine tehditler savurdu.

Site sakinlerinin şahıs hakkında şikayetçi olacağı belirtildi.

MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, olay üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Devletin içerisindeki karanlık odaklar son zamanlarda Diyarbakır’da kirli bir oyunu adım adım devreye sokmak istiyor. Dans eden gençler dövülüyor, kahve içen yurttaşlar taciz ediliyor. Son olarak bir şahıs kadınları 'Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezarlarının yeri belli değil' diyerek tehdit ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Emniyet’i bu karanlık saldırıları izlemekle mi yetineceksiniz? Yoksa sizde bu planın bir parçası mısınız?”