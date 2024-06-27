Silahlı alacak kavgası: 3 kişi yaralandı!
Siirt’te iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1419’ncu Sokak’taki bir işyerinin önünde meydana geldi.
İki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, birbirlerine yanlarına getirdikleri tabancalarla ateş açtı. Kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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