Diyarbakır’da HDP'li eski başkanın da aralarında olduğu 6 kişiye gözaltı

Diyarbakır'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 17:34
Diyarbakır’da HDP'li eski başkanın da aralarında olduğu 6 kişiye gözaltı
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Ergani ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nin Ergani yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kişilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor. 


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