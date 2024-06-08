Diyarbakır’da HDP'li eski başkanın da aralarında olduğu 6 kişiye gözaltı
Diyarbakır'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.
Ergani ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nin Ergani yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Kişilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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