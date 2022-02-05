Diyarbakır'da iki grup arasında kavgada silahlar patladı: 5 yaralı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 15:18

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Mobilya dükkanında iki grup arasında iddiaya göre para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.





Silahların da kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla ve darp sonucu yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



