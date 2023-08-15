Diyarbakır’da iki grup arasında taş, sopa ve tabureli kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabureli kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:31
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Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde, önceki gün akşam saatlerinde cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve tabureli kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, olaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. 


diyarbakır kavga

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