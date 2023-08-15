Diyarbakır’da iki grup arasında taş, sopa ve tabureli kavga: 3 yaralı
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabureli kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde, önceki gün akşam saatlerinde cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve tabureli kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, olaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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