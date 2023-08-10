Son Dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:38
Son Dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.25'te gerçekleşen depremin 16.81 km derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Son dakika diyarbakır deprem

İlgili Haberler

Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son depremler! Diyarbakır'da deprem mi oldu? 10 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Diyarbakır'da deprem mi oldu? 10 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
TTB'den felaketin altıncı ayında deprem raporu: Sağlık ve yemek dağıtım hizmetleri yetersiz, ölü sayısı hâlâ belirsiz...

TTB'den felaketin altıncı ayında deprem raporu: Sağlık ve yemek dağıtım hizmetleri yetersiz, ölü sayısı hâlâ belirsiz...

En Çok Okunan Haberler