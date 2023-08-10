Son Dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 15.25'te gerçekleşen depremin 16.81 km derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2023-08-10
Saat:15:25:52 TSİ
Enlem:38.539 N
Boylam:40.376 E
Derinlik:16.81 km
Detay:https://t.co/3zpGclkpXE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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