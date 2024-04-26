Kartal'da rezidansta öldürülen kadın, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı
Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürülen, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi. Şarkıcı Yalın’ın cenazeye katılmadığı görüldü.
İstanbul Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın’ı tabancayla vurarak öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi.
CİNAYETİ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti sorguda itiraf etti. Rezidansta öldürülen Selin Yalın'ın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.
Maltepe Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kılındı.
YALIN CENAZEYE KATILMADI
Yalın’ın aile yakınları gözyaşı döktü. Selin Yalın’ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.
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