Kayıp 2 kuzenden 3 gündür haber alınamıyor!

Adıyaman’da, biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzenden 3 gündür haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:10
Kayıp 2 kuzenden 3 gündür haber alınamıyor!
Abone Ol google-news

Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Taha Yoldaş 3 gün önce K-2 konteyner kentte, Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Salih Demir ise K-19 konteyner kentten 3 gün ayrıldı. 

Kimseye herhangi bir şey söylemeden kaldıkları konteynerden ayrılan Taha ve Salih isimli iki kuzenden bir daha haber alınamadı. Çocuklarından 3 gündür haber alınamayan aileler çocuklarının hayatlarından endişe ederek durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis ekipleri kayıp iki kuzenin bulunması için çalışma başlattı. 

Çocuklarından haber alamayan aileler, çocuklarının yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


kuzen haberleri kayıp haberleri adıyaman haberleri

İlgili Haberler

Avrupa'da sığınmacı çocuk krizi: 50 binden fazla çocuk kayıp

Avrupa'da sığınmacı çocuk krizi: 50 binden fazla çocuk kayıp
Günlerdir kayıp olan kedi kargo kutusundan çıktı

Günlerdir kayıp olan kedi kargo kutusundan çıktı
Şampiyonluk şansını zora soktu: Fatih Terimli Panathinaikos, sahasında kayıp

Şampiyonluk şansını zora soktu: Fatih Terimli Panathinaikos, sahasında kayıp
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mehmet Şimşek kemer sıkacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları ortaya çıktı!

Mehmet Şimşek kemer sıkacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları ortaya çıktı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!
Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’

Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler

TKP'li Okuyan: 1 Mayıs'ı kutlama iddiasını taşıyan kuruluşlar, bunu becerme yeteneğine sahip olmadıklarını gösterdiler
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı
TİP'lilere polis müdahalesi! Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'

TİP'lilere polis müdahalesi! Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr

Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr