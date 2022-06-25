Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı: Kepenk kapatıldı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:27

Diyarbakır'da, açılışının indirimli ürünlerle yapılacağı duyurulan hediyelik ve çeyizlik eşya mağazasının önünde izdiham oldu. Yığılma nedeniyle kepenk kapatılırken, polis dağılmaları için kalabalığa uyarı anonsu yaptı.

SABAH ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Bağlar ilçesinde hediyelik eşya ve çeyizlik satılacak mağazanın açılışında indirim yapılacağı duyuruldu. Sosyal medyadan 1 hafta süreyle bazı ürünlerde kampanya başlatılacağını öğrenenler, sabah erken saatlerde mağaza önüne geldi.

MAĞAZA YETKİLİLERİ KEPENK KAPATTI

Kalabalığın aynı anda içeri girmek istemesiyle izdiham yaşandı. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, kepenk kapattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri de sevk edildi.

Polis araçlarından sık sık, 'Satış yapılmayacak, lütfen mağazanın önünü boşaltın, lütfen dağılın' uyarısı yapıldı ancak kapı önünde bekleyenler aldırış etmedi.