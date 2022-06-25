Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı: Kepenk kapatıldı

AKP iktidarının Türkiye ekonomisi getirdiği noktada; Türk Lirası günden güne değer kaybederken; yurttaşın cebindeki para da erimeye devam ediyor. Her güne yeni bir zam haberiyle uyanan yurttaşlar, bazı mağaza ve firmaların 'indirim' kampanyalarına da yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak bunun bir örneği Diyarbakır'dan geldi.

DHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:27
Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı: Kepenk kapatıldı
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Diyarbakır'da, açılışının indirimli ürünlerle yapılacağı duyurulan hediyelik ve çeyizlik eşya mağazasının önünde izdiham oldu. Yığılma nedeniyle kepenk kapatılırken, polis dağılmaları için kalabalığa uyarı anonsu yaptı. 

SABAH ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Bağlar ilçesinde hediyelik eşya ve çeyizlik satılacak mağazanın açılışında indirim yapılacağı duyuruldu. Sosyal medyadan 1 hafta süreyle bazı ürünlerde kampanya başlatılacağını öğrenenler, sabah erken saatlerde mağaza önüne geldi.

MAĞAZA YETKİLİLERİ KEPENK KAPATTI

Kalabalığın aynı anda içeri girmek istemesiyle izdiham yaşandı. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, kepenk kapattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri de sevk edildi.

Polis araçlarından sık sık, 'Satış yapılmayacak, lütfen mağazanın önünü boşaltın, lütfen dağılın' uyarısı yapıldı ancak kapı önünde bekleyenler aldırış etmedi.


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