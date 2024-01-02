Diyarbakır'da iş cinayeti: Çatıdan düşen şantiye şefi öldü

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:28

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:58

Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde yapımı süren Ali Pınar İlköğretim Okulu'nda, sabah saatlerinde inşaat halindeki 4 katlı okulda şantiye şefi olarak çalışan Burak Soydaş, kontrol için çıktığı çatıdan iddiaya göre dengesini kaybederek zemine düştü.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soydaş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.