Diyarbakır’da pistten çıkan özel jet kaldırıldı

Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan özel jet, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla kaza yerinden kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 21:54
Diyarbakır’da pistten çıkan özel jet kaldırıldı
Abone Ol google-news

Atatürk Havalimanı’ndan kalkan, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi 1’i çocuk 11 kişinin bulunduğu özel jet, saat 11.30 sıralarında Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 SAATLİK ÇALIŞMA YAPILDI

Kazanın meydana geldiği pist uçuşa kapatılırken, Diyarbakır’a iniş yapacak uçaklar ise çevre illere yönlendirildi. Kaza ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından özel jet, vinç ile kaldırılıp tıra yüklenerek kaza yerinden çekildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının uçuşlara 22.00’da açılması planlandığı öğrenildi.


diyarbakır özel jet

İlgili Haberler

Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı: Ekipler sevk edildi!

Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı: Ekipler sevk edildi!
Bakan Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu'na 'Diyarbakır Cezaevleri' yanıtı

Bakan Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu'na 'Diyarbakır Cezaevleri' yanıtı
Yer Diyarbakır... Çöp konteynerini boşaltırken taksinin çarptığı temizlik işçisi öldü

Yer Diyarbakır... Çöp konteynerini boşaltırken taksinin çarptığı temizlik işçisi öldü

En Çok Okunan Haberler