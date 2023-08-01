Diyarbakır’da iş cinayeti: Yol çalışması yapan iş makinesinin üzerine kayalar düştü!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:31

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:32

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Yalaza Mahallesi’nde dün saat 11.40 sıralarında bir iş cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, özel bir firmaya ait iş makinesi yol çalışması yaptığı sırada, Umut Doğuç’un kullandığı iş makinesinin üzerine büyük kayalar düştü. Kayaların altında kalan iş makinesini ve Doğuç’u gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin içerisinde sıkışması sonucu itfaiye ekipleri, operatörün cenazesini yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Doğuç’un cenazesi Adli Tıp Merkezi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.