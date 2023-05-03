Muğla'da iş cinayeti: Kullandığı kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:08

Güncelleme: 03.05.2023 - 17:08

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ormanda çalışma yaptığı sırada devrilen ve takla atan kepçenin altında kalan operatör Erhan Korkut (20), hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Menteşe'nin kırsal Dokuzçam Mahallesi’nin Çavdar mevkisinde meydana geldi. Ormanda çalışma yapan operatör Erhan Korkut'un kullandığı kepçe, devrilerek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kepçenin altında kalan Korkut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçenin altından çıkartılan operatörün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.