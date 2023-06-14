Gaziantep'te ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı
Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, yıkılan binanın enkazında kaldı. İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü yaralandı.
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ağır hasar alan ve boşaltılan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan, depremde ağır hasar alan 8 katlı bir binanın iş makinesi ile birlikte yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü C.D., binanın 3. katına geldiğinde tavanın çökmesi sonucu kullandığı iş makinesi ile birlikte bir kat aşağıya düştü.
İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü hafif şekilde yaralanırken kendi imkanları ile enkazdan çıkmayı başardı.
Yaralı operatör C.D. sağlık merkezinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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