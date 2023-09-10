Diyarbakır’da kaçakçılara yönelik operasyon: 5 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol, tabanca ve mermi ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:32
Diyarbakır’da kaçakçılara yönelik operasyon: 5 gözaltı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı asayiş suçlarına karışan şüphelilerin sıklıkla gittikleri merdiven altı diye tabir edilen “bar-gece kulübü” olarak faaliyet gösteren mekanlara yönelik operasyon düzenlendi.

MALMELERE EL KONULDU

4 farklı adreste yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 49 adet değişik çap ve özelliklerde fişek, 66 şişe kaçak içki, 5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.


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