Konya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 12 gözaltı
Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin son bir haftada yurttaşların huzur ve güvenliği için sıklaştırdığı denetimlerde 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Denetimler sonunda 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan 12 kişi hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, yurttaşların huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
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