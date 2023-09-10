Konya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:36
Konya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 12 gözaltı
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin son bir haftada yurttaşların huzur ve güvenliği için sıklaştırdığı denetimlerde 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denetimler sonunda 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan 12 kişi hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, yurttaşların huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.


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