Diyarbakır’da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile açıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:14
Diyarbakır’da kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı
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Kulp ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışıyla Akçasır, Kayacık, Aygün, Koçkar ve Saltuk mahallelerinin yolu kapandı.

Büyükşehir ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.


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