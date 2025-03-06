Diyarbakır’da kayanın altına gizlenmiş el bombaları ele geçirildi!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kayanın altına gizlenmiş el bombaları, uzun namlulu silahlar, piknik tüpleri ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır’da kayanın altına gizlenmiş el bombaları ele geçirildi!
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ANKA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:12

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarla Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi kırsalında silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon sonucunda Kayacık Mahallesi kırsalında kayanın altına gizlenmiş ve üzeri taşlarla kapatılmış vaziyette 2 el bombası, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, tüfeklere ait 5 şarjör ile 24 fişek, 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ile 29 adet fişek, 1027 adet Bixi mühimmatı ve 2 piknik tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el bombaları ve piknik tüpleri yerinde imha edilmiş olup yakalanan silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak, Lice Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."


Etiketler: #diyarbakır #el bombası

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