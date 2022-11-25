Diyarbakır'da kaybolan 13 yaşındaki Selman donmak üzereyken bulundu
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde mantar toplamaya gittikten sonra kaybolan Selman Yaşar, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzakta köylüler tarafından donmak üzereyken bulundu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, dün mantar toplamaya gittikten sonra kaybolan Selman Yaşar'dan (13) haber alınamazken, ekipler arama çalışması başlattı.
Sur ilçesinin kırsal Bağıvar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Selman Yaşar, dün mantar toplamak için Çınar ilçesinin kırsal Çömçeli Mahallesi'ne gitti.
Yaşar akşam eve dönmeyince yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
30 KİLOMETRE UZAKLIKTA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
Selman Yaşar, yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Gömtaş Mahallesi’nde donmak üzereyken köylüler tarafından bulundu.
Köylüler tarafından bir eve götürülen Yaşar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Selman Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
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