Yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:03

Olay, dün saat 17.30 sıralarında 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıktı. Antalya’nın Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi Feslikan yaylasında, bir doğa spor kulübüne bağlı 13 kadın, 2 çocuk ve 13 erkeğin bulunduğu 28 kişilik grubun sis ve kar nedeni ile arazide mahsur kaldığı bilgisi ekiplere bildirildi.

JAK Timi ve UMKE ekipleri, gruptakilerin bulundukları yerden tahliye edilmesi için 1 buçuk metre kalınlığındaki kar üzerinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek donmak üzere olan şahısları kurtardı.

Şahısların yapılan sağlık kontrolünde genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.



