Yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı

Antalya’da doğa gezisine giden aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 28 kişilik grup donmak üzereyken Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:03
Yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıktı. Antalya’nın Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi Feslikan yaylasında, bir doğa spor kulübüne bağlı 13 kadın, 2 çocuk ve 13 erkeğin bulunduğu 28 kişilik grubun sis ve kar nedeni ile arazide mahsur kaldığı bilgisi ekiplere bildirildi.

JAK Timi ve UMKE ekipleri, gruptakilerin bulundukları yerden tahliye edilmesi  için 1 buçuk metre kalınlığındaki kar üzerinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek donmak üzere olan şahısları kurtardı.

Şahısların yapılan sağlık kontrolünde genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.


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