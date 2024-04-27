Diyarbakır’da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 27.04.2024 - 13:27

Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi’nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan (20) 22 Nisan’da saat 20.00 sıralarında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arslan’ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri çalışma başlatmıştı.

Hayvan sulama amaçlı kullanılan gölette Aslan’ın cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzeri morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.