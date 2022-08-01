Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:19

Huzurevleri Mahallesi'nde; 1 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde 06 AR 3956 plakalı otomobil ile 35 ACN 170 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan inen 2 sürücü ile yakınları tartışmaya başladı.

BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, araya girerek tarafları ayırdı. 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 tabanca ile 1 bıçağa ekiplerce el konuldu.

Kaza ve kavgada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.