Diyarbakır'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:01
Diyarbakır'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
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Diclekent Mahallesi 239'uncu Sokak'ta bulunan bir kıraathane önündeki Ü.Ö. ile A.S. silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Ü.Ö. ve A.S. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


112 Acil haberleri

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