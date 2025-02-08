Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturmada, otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22 oldu.

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
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DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 20:50

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi, hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.

9 şüpheliden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken; 8'i adli kontrolle serbest kaldı.

TUTUKLU SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öztürk, jandarmadaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. 


Etiketler: #bolu #Grand Kartal Otel #Kartalkaya

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